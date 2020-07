Naples, avec Dries Mertens pendant 25 minutes, abandonne 2 points à Bologne

Ce mercredi soir, Naples se déplaçait sur la pelouse de Bologne, formation du ventre mou de la Serie A, pour le compte de la 33e journée du championnat italien de football.

Dries Mertens a débuté la rencontre sur le banc et n'a pas dû attendre longtemps avant de voir son équipe prendre l'avantage : en plaçant sa tête plus haut que tout le monde sur un corner dès la 7e minute, Konstantinos Manolas a donné l'avance à Naples (0-1). Mais les Napolitains ont ensuite perdu le fil du match, laissant Bologne prendre le jeu à son compte.

Rodrigo Palacio a tout d'abord cru égaliser à la 68e, mais l'arbitre annulait finalement le but pur hors-jeu après analyse des images, moment choisi par Gennaro Gattuso pour faire monter au jeu "Ciro" Mertens. Mais Naples n'a pas réussi à marquer le but du break, et Bologne a fini par méritoirement égaliser à la 80e minute, grâce au 8e but de la saison de Musa Barrow, d'un tir du gauche croisé depuis l'entrée de la surface (1-1).

Bologne a poussé jusqu'au bout, se ménageant les occasions les plus franches (et notamment un tir de Danilo qui s'est écrasé sur le poteau) mais le score n'a plus évolué. Dries Mertens a tout de même eu le ballon de la victoire au bout du pied droit à la dernière minute, mais le Diable rouge a placé son tir à un mètre du but de Bologne.

Naples s'en sort plutôt bien avec le point du partage, qui lui permet de conserver la 6e place. Mais la bonne affaire de la soirée est signée par l'AC Milan : vainqueurs 3-1 (sans Saelemaekers, suspendu) de Parme après avoir été menés 0-1, les Milanais reviennent à hauteur de Naples (53 points). L'AS Rome (4e, 54 points) reçoit Vérone et peut faire un petit break, alors que Sassuolo (8e, 46 points) affronte la Juventus. La lutte pour les tickets européens s'annonce chaude... Et Naples (déjà qualifié pour l'Europa League grâce à sa victoire en Coupe) compte bien jouer les arbitres jusqu'au bout !