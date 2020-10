Naples atomise l'Atalanta avec un assist de Mertens, premier but pour Osimhen

En ouverture de la 4e journée de Serie A ce samedi, le Napoli de Dries Mertens s’est imposé facilement 4-1 contre l’Atalanta, leader du championnat italien jusque là. L’attaquant belge a participé à la fête en délivrant un assist pour Hirving Lozano sur le deuxième but des siens.

Dès la 23' de jeu, Hirving Lozano ouvre le score pour Naples du pied gauche (1-0). Quatre petites minutes plus tard, l’attaquant mexicain double la mise sur une passe de Dries Mertens. Parfaitement servi par le Diable Rouge, Lozano ouvre son pied droit et enroule une belle frappe qui termine au fond (2-0). Et ça n’en finit pas. Trouvé par Fabian Ruiz, Matteo Politano envoie une magnifique frappe du pied gauche qui trompe le gardien de l’Atalanta Marco Sportiello (3-0).

Juste avant la mi-temps, l’ancien carolo Victor Osimhen inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Après un long dégagement d’Ospina, Osimhen contrôle de la poitrine, s’emmène le ballon et frappe du pied droit. Le gardien est battu, 4-0 pour Naples à la mi-temps.

L’Atalanta sauve son honneur à la 69' avec un but de Sam Lammers qui ne changera rien au résultat final (4-1). Napoli s’impose à domicile après avoir perdu sur tapis vert face à la Juventus la journée précédente. L’Atalanta concède quant à elle sa première défaite de la saison. Au classement, Naples remonte à la troisième place (8 points) juste derrière l’Atalanta (9 points).