Avec sept journées en cinq semaines d'ici Noël, la Serie A va finir l'année au pas de charge : l'occasion pour l'AC Milan, leader inattendu, de tester l'épaisseur de son cuir avec dès ce dimanche un déplacement périlleux à Naples.

Côté belge, ce sera l'occasion de voir Alexis Saelemaekers défier Dries Mertens !

La trêve était arrivée au bon moment pour l'AC Milan, passé tout près de concéder sa première défaite en championnat (2-2 contre Vérone) après avoir trébuché contre Lille (0-3) en Europa League.

L'entraîneur rossonero Stefano Pioli ne fera pas le déplacement à Naples: en quarantaine pour cause de coronavirus, il en a été réduit à superviser les séances à distance cette semaine grâce à l'aide d'un drone. L'expérience et les conseils de Zlatan Ibrahimovic (meilleur buteur avec huit réalisations) seront donc d'autant plus importants face au Napoli de son ex-coéquipier des premières années milanaises, Gennaro Gattuso.

Naples, troisième, qui reviendrait à hauteur des Milanais en cas de succès, sera privé de son attaquant nigérian Victor Osimhen, qui s'est luxé une épaule avec les Super Eagles.