Nainggolan suspendu provisoirement par l'Inter Milan pour raisons disciplinaires

L'Inter Milan a annoncé dimanche avoir suspendu "temporairement" Radja Nainggolan pour des "raisons disciplinaires", sans pour autant préciser l'origine de cette mise à l'écart. L'ancien international belge a disputé 67 minutes ce samedi lors du partage des Milanais sur le terrain du Chievo Vérone (1-1) dans le cadre de la 17ème journée de Serie A.

Selon les médias italiens, Nainggolan paye ses retards aux entraînements ces dernières semaines. Le dernier en date, dimanche, aurait poussé la direction à le sanctionner. Cette décision intervient trois jours avant le choc contre Naples, deuxième du Calcio (41 points). L'Inter est troisième (33 points).

Arrivé cet été à Milan en provenance de l'AS Rome, Nainggolan a déjà fait la une des journaux pour des faits extra-sportifs. Lors du nouvel an 2018, il avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il disait qu'il était "bourré" alors qu'il buvait et fumait. L'AS Rome avait alors décidé de l'écarter pour une rencontre.

Formé au Germinal Beerschot, le Ninja a quitté la Belgique en 2005 pour rejoindre l'Italie, où il est passé professionnel avec le club de Plaisance Calcio 1919 en Serie B. En janvier 2010, il arrive à Cagliari, où il s'affirme, au fil des saisons, comme un des meilleurs milieux de terrain du championnat transalpin. Devenu international belge, il a quitté ensuite la Sardaigne en janvier 2014 pour rejoindre la capitale et l'AS Rome.

Avec l'Inter, il compte 11 présences et 2 buts en championnat après 17 journées. Il a joué 4 rencontres et marqué un but en Ligue des Champions.

Ecarté de la liste des 23 Diables Rouges avant le Mondial en Russie par le sélectionneur Roberto Martinez, Nainggolan a annoncé fin mai mettre un terme à sa carrière internationale après 30 capes et 6 buts.