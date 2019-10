Nainggolan retrouve joliment le chemin du but avec Cagliari

Radja Nainggolan a inscrit son premier but de la saison dimanche à l'occasion de la 8e journée de Serie A. Un but qui a lancé Cagliari vers une victoire 2-0 face à la Spal et qui permet aux Sardes de grimper à la 5e place du championnat avec 14 points.

L'ancien Diable rouge a dépoussiéré une de ses spécialités, la frappe à distance, pour faire exploser de joie ses supporters. Le 'Ninja' a récolté un ballon à 25m du but et a lâché un tir en drop qui est allé se loger dans la lucarne (9e). Nainggolan, revenu à Cagliari cet été, avait marqué pour la dernière fois en mai dernier lors de la dernière journée du championnat sous les couleurs de l'Inter Milan. En deuxième période, Paolo Farago a inscrit le deuxième but de Cagliari (67e).

- Espagne -

En Liga, Adnan Januzaj fleurte lui aussi avec les premières positions du classement. Son équipe, la Real Sociedad, a battu le Betis Séville 3-1 dimanche et s'est hissée à la 4e place du championnat après 9 journées. Le Diable rouge n'a cependant pas participé à la rencontre. Depuis le banc, il a pu voir le but contre son camp de Garcia (22e) et les goals de Willian Jose (36e) et Portu (58e). Avec seize points au compteur, les Basques ne comptent que 3 longueurs de retard sur Barcelone.