Nainggolan "prêt pour une nouvelle aventure" à l'Inter

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est officiel depuis mardi: Radja Nainggolan poursuivra sa carrière à l'Inter Milan. Après quatre ans passés à l'AS Rome, le milieu belge de 30 ans s'est engagé jusqu'en juin 2022 en Lombardie, où il a été accueilli avec enthousiasme par les supporters nerazzurri.

"Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux", a déclaré le 'Ninja' à Inter TV. "Je suis heureux. Maintenant c'est à moi de mériter encore plus d'applaudissements. L'affection des supporters est importante pour tous les joueurs. Ca veut dire qu'ils sont enthousiastes, tout comme moi. J'espère que nous allons vivre de belles choses ensemble".

A l'Inter, Nainggolan va retrouver Luciano Spalletti, l'entraîneur qui l'a dirigé de janvier 2016 à l'été 2017 à Rome. "C'est avec lui que j'ai connu ma meilleure saison, j'espère que je pourrai faire aussi bien. Je suis à la disposition du coach. Je suis heureux de retravailler avec lui". Sous les ordres de Spalletti, la Roma avait été vice-championne d'Italie et Nainggolan avait terminé la saison avec onze buts et quatre assists.

Quand on lui demande pourquoi il a choisi l'Inter, l'Anversois explique que "la confiance est importante" pour lui. "La confiance est la clé de tout. J'ai reçu des coups de fils du directeur Ausilo, du coach et de Javier Zanetti (vice-président et ancien joueur de l'Inter). Ils m'ont faire sentir importants et ma décision a été facile à prendre. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure".