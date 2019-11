Nainggolan encore buteur avec Cagliari mais tenu en échec par Lecce

Radja Nainggolan a marqué le troisième but de sa saison avec Cagliari après-midi soir à l'occasion du match qui opposait son équipe à Lecce. Un duel qui s'est soldé par un partage 2-2 alors que les Sardes menaient 0-2.

Cette rencontre - qui a été reportée de 18h à cause des fortes pluies qui s'abattaient sur Lecce dimanche soir - avait initialement tourné à l'avantage de Cagliari. Joao Pedro a en effet transformé un penalty et placé les siens aux commandes après une demi-heure. En deuxième période, c'est Radja Nainggolan qui a remis le couvert en plaçant le ballon dans le petit filet d'une jolie frappe (67e).

Le 'Ninja' pensait alors garantir une 4e victoire consécutive aux siens mais une fin de match chaotique en a décidé autrement. Trois exclusions dont deux pour Cagliari ont en effet chamboulé le programme dans les dernières minutes. Lecce en a profité pour égaliser grâce à Lapadula (82e et Calderoni (90e+1).

Battu lors des deux premières journées, Cagliari n'a plus perdu depuis lors et occupe la 4e place de Serie A à égalité de points avec la Roma et à deux longueurs de la Lazio, 3e.