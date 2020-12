Nainggolan en route vers Cagliari

Cagliari négociait déjà avec l’Inter, mais la blessure au genou de Marko Rog a convaincu le président d’accélérer les négociations. Nainggolan devrait débarquer sous la forme d'un prêt sec d’après la Gazzatta dello Sport. Il devrait passer ses tests médicaux dans les prochaines heures.

C’est donc un ouf de soulagement tant pour le joueur qui cirait le banc, que pour l’Inter et Conte qui ne comptait pas sur lui. Nainggolan jouera au milieu de terrain avec Razvan Marin et retrouvera Eusebio Di Francesco qui l’a entraîné à la Roma.

C’est donc un troisième retour pour le joueur. Nainggolan avait évolué à Cagliari entre 2009 et 2014. La saison passée, il était déjà prêté dans le club sarde. Et Nainggolan avait retrouvé son niveau de jeu avec six buts et six assists en 26 matches de Série A.