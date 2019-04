Nainggolan buteur pour la victoire de l'Inter à Frosinone

L'Inter Milan s'est imposé 1-3 à Frosinone dimanche soir dans un match comptant pour la 32e journée du championnat d'Italie de football. Radja Nainggolan a inscrit le premier but des Interistes (19e, 0-1). Au classement, l'Inter (60 points) occupe la troisième position alors que Frosinone (23 points) reste 19e et avant-dernier.

Face à Frosinone, qui avait remporté ses deux derniers matches, Luciano Spalletti a aligné Nainggolan derrière Mauro Icardi, faisant descendre Matias Vecino au milieu. Nainggolan en a profité pour inscrire son quatrième but, soit autant que la saison dernière (19e, 0-1), d'une tête dans le rectangle. L'Inter a continué à presser et un plaquage de Raman Chibsah sur Milan Skriniar lui a valu un penalty qu'Ivan Perisic a transformé (37e, 0-2).

A la reprise, les Interistes ont continué à faire voyager le ballon, bloquant leurs adversaires dans leur camp. Perisic, Icardi, Vecino n'ont pas concrétisé cette supériorité et Frosinone en a profité, Daniel Ciofani servant Francesco Cassata (61e, 1-2) après une perte de balle de Borja Valero dans son rectangle. Dans le final, l'Inter s'est créé plusieurs belles occasions, Icardi en manquant deux alors qu'il s'est notamment retrouvé devant le but vide (87e). Alors que Frosinone tentait le tout pour le tout, Vecino a parachevé un contre mené par Joao Mario et Icardi (90e+3, 1-3).