Nainggolan buteur et passeur lors de la remontée complètement folle de Cagliari

Radja Nainggolan a marqué son 4e but de la saison lundi soir lors du match qui opposait Cagliari à la Sampdoria en clôture de la 14e journée de Serie A. Le médian belge a donc inscrit son nom au marquoir pour le troisième match consécutif après avoir fait trembler les filets contre la Fiorentina et Lecce lors des deux dernières journées.

Pour battre le gardien de la Samp Audero, le 'Ninja' a fait appel à ses aptitudes au niveau des frappes à distance en lâchant un tir du droit dans le petit filet à la 69e minute. Il a alors réduit l’écart à 1-2 après que Fabio Quagliarella (38e) et Gaston Ramirez (52e) aient donné l’avantage aux Gênois.

La rencontre était alors loin d’être terminée ! Quelques instants après le but de Nainggolan, Quagliarella a bien cru redonner une avance plus confortable aux siens (70e) mais un doublé de Joao Pedro (75e et 76e) a permis aux Sardes d’égaliser et de relancer le suspense. Ici encore, il y a le petit grain de sel du milieu de terrain belge qui a déposé le ballon sur la tête du Brésilien lors du but du 2-3.

Euphorique, Cagliari a complété sa 'Rimonta' de la plus belle des manières, dans les arrêts de jeu, sur un splendide but de la tête d’Alberto Cerri (90e+7). Au classement, Cagliari reste toujours accroché à une impensable 4e place avec 28 points, à seulement deux longueurs de la Lazio 3e. Épatant!