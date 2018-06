Nainggolan accueilli par des fans en délire à Milan, passera sa visite médicale lundi

Radja Nainggolan est arrivé à Milan ce dimanche. Il a été accueilli par des fans de l'Inter très enthousiastes à l'hôtel dans lequel il réside pour le moment. Il passera sa visite médicale ce lundi (9h30) avant de finaliser son transfert entre l'AS Roma et l'Inter Milan. On parle d'un contrat de trois ans pour le joueur de 30 ans.

Le 'Ninja' s'est exprimé dans les médias locaux à son arrivée: "Je suis très content de cette aventure",il ajoute, "(Je suis très heureux) que les fans soient contents de mon arrivée, j'espère qu'ils le seront autant quand je serai sur le terrain."

Les médias italiens ont cité Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Inter Milan, enchanté par l'arrivée du Belge: "Nainggolan est la turbine qu'il manquait à notre moteur" Le personnage de Nainggolan plait aux tifosi et inversément: "Le fait que depuis qu'il savait qu'il était sur le marché il a choisi l'Inter, c'est très important pour nous. Nous avons qu'il veut bien faire, qu'il a du caractère. Quand il a joué contre nous, il a vu l'amour qui entoure ce club, nous avons les supporters les plus présents du championnat, ils sont toujours là pour nous et cela plait beaucoup aux joueurs. Le fait de rester là pour applaudir même quand on perd ça va au-delà du football."