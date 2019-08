Nainggolan accueilli par de nombreux supporters à son arrivée à Cagliari

Radja Nainggolan a été accueilli chaleureusement par de nombreux supporters 'rossoblu' samedi à son arrivée à l’aéroport de Cagliari. Le 'Ninja' s’apprête à retrouver le club sarde cinq ans après l’avoir quitté pour l’AS Roma. La séparation entre Nainggolan et l’Inter est donc en passe d’être actée, un an après l’arrivée de l’ancien Diable rouge à Milan. La visite médicale et les formalités administratives sont attendues dans les prochains jours au même titre que l’officialisation.

Vendredi soir, Nainggolan avait salué ses coéquipiers de l’Inter et avait confirmé son départ pour Cagliari aux médias italiens qui l’avaient intercepté dans la rue.