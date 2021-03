Mussolini Jr et SS Lazio : Une combinaison impossible ?

Après une première promotion chez les U18 en début de saison, voici quelques semaines que Romano Floriani-Mussolini a intégré la Primavera (aussi appelée U19) de la S(ocietà) S(portiva) Lazio. Arrivée en provenance de l'AS Roma. Pour lui, c’est une occasion en or de se faire une place et un nom afin d’intégrer l’équipe première, en Série A. Pour le nom, cela devrait être plutôt rapide (si ce n’est déjà fait) mais pour la place, rien n’est encore inscrit dans le marbre. A l’heure actuelle, " Mussolini Junior " (il est l’arrière-petit-fils du " Duce ") en est même encore plutôt loin. Ces dernières semaines, les 5 matchs qu’il a joué avec l’équipe des jeunes " laziale " se sont soldés par 4 défaites (!) et un match nul (ce mercredi contre le Genoa U19).

On parle beaucoup de lui pour son nom, forcément. Mais Romano Floriani Mussolini est surtout un joueur qui ne cesse de monter et qui mérite d’être suivi. Passé par la Roma, aujourd’hui promu du côté de la Primavera de la Lazio : portrait sur Eurosport.https://t.co/mVxwnP04Ds — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 4, 2021

Des débuts plus compliqués que prévu

Pour le (très) jeune défenseur né le 27 janvier 2003 (18 ans), la réalité a été brutale. Après avoir passé un mois de janvier d’observation, pour ses 3 premiers matchs avec la Primavera de l’équipe romaine, il est rentré à la 75ème minute du match contre l’Empoli U19 alors que son équipe perdait 3-1. Le résultat à la fin de la rencontre ? 6-2, toujours en faveur du club toscan bien entendu. Un début compliqué vous disiez ? Pour un défenseur latéral qui peut aussi jouer au milieu, cela reste particulièrement difficile à digérer. Titulaire pour les 3 matches suivants (contre l’Atalanta U19, Cagliari U19 et l’Inter de Milan U19), les déconvenues se sont enchainées pour le jeune latéral droit. Résultats des courses ? 3 défaites supplémentaires, rien que ça (respectivement 3-0, 2-1 et enfin 3-1). Finalement l’éclaircie est arrivée cette semaine avec le deuxième point pris par son équipe depuis qu’il a intégré la Primavera de la Lazio (premier point pris si l’on compte seulement les matches durant lesquels il a joué). Pendant ce match, il a délivré sa première passe décisive suite à un cafouillage dans la surface de réparation adverse. Malgré cette légère embellie de ses statistiques, les débuts du jeune joueur italien sont donc particulièrement difficiles. De plus, il devra avoir, dès maintenant, les épaules solides pour repousser la pression et la comparaison avec son tristement célèbre arrière-grand-père. Même s’il assure ne pas vouloir que l’on retienne son nom mais plutôt ses performances (malgré sa volonté de garder le nom si " lourd " de sa mère), cela reste difficile à assimiler pour les amateurs du ballon rond, surtout quand on joue dans le club le plus sulfureux d’Italie.

Un passé sulfureux

Il suffit de se rappeler de Paolo Di Canio, très proche du groupe d’ultras " Irriducibili " (les irréductibles en français) connu pour son fort caractère politique (extrême-droite) et surtout pour rependre des " Duce ! Duce ! " en hommage à Benito Mussolini durant les matches de la Lazio à domicile. Les célébrations fascistes de Di Canio face aux Curva Sud et Nord et aux supporters des " Biancoceleste " (notamment lors du derby contre la Roma ou encore face à la Juventus) ont marqué profondément le championnat italien et ses observateurs. Il se défendra notamment en parlant de salut romain mais ce dernier est semblable au salut fasciste, la seule différence étant d’ordre sémantique. Son idéologie fasciste renvoie à un passé douloureux que la plupart des Italiens souhaiteraient oublier.

3 images Paolo di Canio faisant un salut fasciste en sortant du terrain lors du match contre la Juventus en décembre 2005 au Stade Olympique de Rome © Tous droits réservés

Malgré cela, elle reste cultivée par certains comme l’ancien joueur romain. Le binôme Lazio-Mussolini pourra-t-il donc se dissocier de cette image "fasciste" encore très présente ? L’équipe des jeunes laziale est pour le moment avant-dernière du championnat U19 italien et Romano Floriani-Mussolini n’a pas encore marqué les esprits pour son niveau de jeu. Il reste tout de même plus de la moitié des matches à disputer (14 matchs joués sur 30), dont un duel ultra important contre l'équipe U19 d'Ascoli, ce samedi à 15h, qui comptabilise seulement 2 points et est donc logiquement bonne dernière du championnat Primavera. Malheur au perdant. Longue vie au gagnant.