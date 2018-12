Milik remplace Mertens à la 82ème et sauve Naples à la... 85ème

Vainqueur 1-2 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame lundi en clôture de la 14ème journée de Serie A, Naples a consolidé sa deuxième place, même si l'équipe de Carlo Ancelotti reste loin du leader, la Juventus Turin.

S'ils regardent devant eux, les Napolitains voient toujours l'inaccessible Juventus, qui garde ses huit points d'avance après avoir de son côté battu la Fiorentina 3-0 samedi.

Mais derrière eux, Hamsik et ses coéquipiers laissent l'Inter Milan (3ème) à trois longueurs, un écart qui s'est agrandi avec le partage des Nerazzurri dimanche sur le terrain de l'AS Rome (2-2).

Naples a donc réussi un très joli coup à Bergame, mais ça n'a pas été simple. L'Espagnol Fabian Ruiz a pourtant idéalement lancé son équipe en ouvrant la marque dès la 2ème minute sur une passe parfaite d'Insigne, lui-même parfaitement servi par Dries Mertens.

Mais après le repos, l'Atalanta a eu plusieurs occasions et a été récompensée de ce moment fort avec l'égalisation signée Duvan Zapata (56' 1-1), l'attaquant colombien qui a joué à Naples entre 2013 et 2015.

Mais en fin de match, Naples a poussé et a été chercher la victoire, offerte par Arkadiusz Milik, auteur d'un bel enchaînement contrôle-volée pour marquer le but du 2-1 (85'). Le Polonais avait remplacé son coéquipier belge Dries Mertens trois minutes plus tôt.

Timothy Castagne est resté tout le match sur le banc côté Bergame.

Dès vendredi, le championnat d'Italie vivra le début de sa 15ème journée, avec un énorme choc entre la Juventus Turin et l'Inter Milan, un "Derby d'Italie" tout en haut du classement.