Milan assure face à Sassuolo, Alexis Saelemaekers buteur

L'AC Milan poursuit sur sa lancée en Série A. Le leader mène 0-2 sur le terrain de Sassuolo. Après le but éclair et historique de Rafael Leao, c'est Alexis Saelemaekers qui a fait trembler les filets pour les Rossoneri.



Notre compatriote a inscrit son troisième but de la saison, le deuxième en championnat. Servi par Theo Hernandez, l'ancien joueur d'Anderlecht a trouvé la faille d'une belle frappe (26e). Avec cette réalisation, le Diable rouge a déjà dépassé son total de la saison dernière avec l'AC.



Le match est toujours en cours.