Messi réagit au transfert de Vidal à l'Inter : "Tu vas nous manquer"

Le Chilien est arrivé à Milan dimanche soir et a salué ses prochains supporters. Lundi matin, Vidal a passé sa visite médicale et n’a plus que son contrat à parapher.

Il s'agit donc d'un retour en Italie après son aventure de quatre ans à la Juventus (2011-2015) où il avait déjà côtoyé Antonio Conte.

Arrivé au Barça en 2018 après son passage au Bayer, le médian de 33 ans a joué presque 100 matches avec les Blaugrana. Un séjour en Catalogne que Lionel Messi a fortement apprécié. Dimanche soir sur Instagram, il a manifesté sa tristesse de voir partir son ami.

"Je ne te connaissais seulement qu'à travers nos confrontations et j'ai toujours pensé que tu étais un phénomène. Plus tard, j'ai eu la chance de te connaître personnellement et tu m'as surpris encore plus. Nous avons partagé beaucoup de choses pendant ces deux ans et tu as fait remarquer ta présence. Tu vas manquer au vestiaire Arturo. Je te souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape dans ta carrière. Nos destins se croiseront à nouveau, j'en suis certain."