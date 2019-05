Mertens va rester à Naples pour « battre le record d’Hamsik »

Le Napoli a clôturé son championnat par une défaite 3-2 à Bologne. Dries Mertens, remplaçant au coup d’envoi, a lui conclu sa sixième année napolitaine avec un but, son 16e de la saison en Série A.



Mertens tire un bilan positif de sa saison. « Je m’accorde une bonne note comme à l’équipe car il n’est pas facile de confirmer au plus haut niveau en changeant d’entraîneur. Avec Ancelotti, nous jouons un football plus direct et offensif et j’aime beaucoup cela », confie-t-il sur le site du Napoli.



Titulaire indiscutable ces dernières années, le Diable rouge a vu son statut évolué avec l’arrivée de Carlo Ancelotti. Même si Ciro a terminé en force avec huit réalisations lors des 10 derniers matches, certains lui prêtaient même des envies de départ. Il a mis les choses au point après le match contre Bologne.



« Je reste à Naples, je me sens chez moi ici. J’ai encore une année de contrat. Je vais rester parce que je sens que je fais partie intégrante du projet. Je suis heureux d’avoir marqué et je veux viser le record de Marek Hamsik ».



Le médian slovaque, icône du Napoli, détient le record de buts marqués avec le maillot azzuro. En 513 matches, il a inscrit 121 goals pour les Partenopei. En 282 apparitions, Mertens en totalise 109. Le lutin de Louvain n’est plus devancé que par la légende Diego Armando Maradona (115) et le médian à la crête.



Depuis son arrivée en Italie, le N.14 tourne à plus de 18 buts en moyenne. S’il poursuit sur le même tempo, il devrait s’emparer du record la saison prochaine.