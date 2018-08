Mertens sort du banc pour compléter la remontée napolitaine face à Milan

Dries Mertens a choisi la meilleure manière d'ouvrir son compteur but cette saison. Relégué sur le banc pour affronter l'AC Milan, le Diable rouge a fait son apparition sur la pelouse à la 63e minute de jeu. Il n'a mis que 17 minutes pour trouver la voie du but et inscrire le goal du 3-2 qui a conclu la remontée spectaculaire du Napoli, mené 0-2 par les Milanais.

Grâce à ce but de Mertens et à cette victoire, Naples tient donc le rythme de la Juventus (victoire 2-0 contre la Lazio) avec deux succès en deux rencontres.

Ce duel avait débuté de bien mauvaise manière pour Naples et son nouveau gardien Ospina qui devait se retourner après quinze minutes sur un superbe but de Bonaventura. Juste après la pause, Calabria a fait 0-2 (49e) mais Piotr Zielinski a permis aux siens de recoller au score rapidement grâce à un beau doublé (53e et 67e). Toujours mieux dans la rencontre, Naples a logiquement émergé grâce à Mertens qui a surgi au deuxième poteau pour offrir la victoire à son équipe.