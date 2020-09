Mertens séduit par Osimhen : "C'est un gars qui peut faire la différence"

Il a ensuite évoqué les débuts officiels de Victor Osimhen. "En fin de match, il y avait plus d’espace pour nous. Nous avons acheté un jeune joueur (Osimhen) qui peut faire la différence. Il peut la faire mais aussi d’autres joueurs qui sont sur le banc. C’est certainement un joueur très important pour nous. Il s’est bien intégré. Lui et Petagna (autre attaquant arrivé cet été) ont réalisé une très bonne pré-saison."

Le Diable rouge a notamment profité de l’entrée en jeu de la nouvelle recrue Victor Osimhen à l’heure de jeu pour avoir plus d’espace et s’exprimer au mieux.

Dries Mertens a entamé sa 8e saison sous le maillot du Napoli de la meilleure des manières avec un but et une victoire dimanche contre Parme (0-2).

Gattuso: "Il est encore plus fort que ce qu'il montre"

Arrivé cet été depuis Lille contre 70 millions d'euros, l'ancien attaquant du Sporting de Charleroi a bien débuté son aventure en Italie avec une dernière demi-heure convaincante.

Son entraîneur Gennaro Gattuso était d'ailleurs très satisfait. "Nous savons que l'arrivée d'Osimhen est une plus-value. Il a ce petit quelque chose en plus. Mais attention, les qualités techniques ne sont pas suffisantes. Il faut courir beaucoup et ensuite ajouter cette qualité en plus. Lors de ces 25 jours de boulot, j'ai vu un joueur très sérieux. Il n'oublie pas d'où il vient, les sacrifices qu'il a fait. C'est un garçon jeune mais avec la maturité d'un quadragénaire. Il sais ce qu'il veut. De ce que j'ai vu, il est encore plus fort que ce qu'il montre sur le terrain."