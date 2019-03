Mertens plante un 10e but en Serie A mais quitte la pelouse en boitant

Le Napoli n'a fait qu'une bouché de l'AS Roma dimanche après-midi en s'imposant 1-4 au Stadio Olimpico. Titulaire, Dries Mertens a marqué le deuxième but des siens en récoltant un centre de Callejon au deuxième poteau (50e). Il a inscrit son 10e but de la saison en Serie A, le 13e toutes compétitions confondues. Une joie qui a laissé place à de l'inquiétude à l'heure de jeu lorsqu'il a quitté la pelouse en boitant.

Avant cela, Arkadiusz Milik avait permis à Naples de mener au score après deux minutes de jeu seulement. Diego Perotti s'était chargé d'égaliser sur penalty juste avant la pause (45e+4).

Après le but de Mertens, Naples a enfoncé le clou grâce à Simone Verdi (55e) et a mis fin aux débats à dix minutes du terme sur un but d'Amin Younes (81e).

Au classement, le Napoli reste à 15 points de la Juventus avec 63 unités. L'AS Roma descend quant à elle àl a 6e place avec 47 points.