Mertens laissé au repos avec Naples, vainqueur facilement contre Lecce

Vainqueur 2-0 contre Liverpool en Ligue des Champions en semaine, Naples a gardé les pieds sur terre dimanche à l'occasion de la 4e journée de Serie A. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé Lecce 1-4 et signé leur troisième succès en championnat cette saison. Avec neuf points, ils restent à trois longueurs de l'Inter et à une de la Juventus.

Laissé au repos en raison d'un calendrier particulièrement rempli, Dries Mertens a observé toute la rencontre depuis le banc. Le duo d'attaque composé d'Arkadiusz Milik et Fernando Llorente a répondu présent. L'Espagnol s'est surtout illustré avec un doublé (28e et 82e) tandis que Lorenzo Insigne (46e) et Fabian Ruiz (52e) ont inscrit les deux autres buts napolitains.

Naples doit affronter Cagliari mercredi puis Brescia dimanche avant de se déplacer à Genk en Ligue des Champions le mercredi 2 octobre.