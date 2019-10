Mertens : "Je suis de plus en plus dans l'histoire de Naples et ça me rend fier"

Il n’a plus que Marek Hamsik devant lui. Dries Mertens est devenu ce mercredi le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Napoli avec 116 réalisations, dépassant au passage Diego Armando Maradona, l’icône absolue des Partenopei (115).



Et Ciro a ajouté la manière et la victoire à sa performance. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le Diable rouge a porté Naples vers la victoire à Salzbourg (2-3). "Je suis très heureux de ce doublé parce que grâce à lui je suis de plus en plus dans l’histoire de Naples et ça me rend fier", a réagi Drieske sur le site officiel de son club.



Pour marquer encore un peu plus l’histoire, le Louvaniste vise désormais les 121 buts du Slovaque Marek Hamsik. "J’ai dépassé Diego qui était l’idole absolue de la ville. Maintenant j’espère rejoindre Marek (Hamsik, ndlr). Je ne lui ai rien dit (les deux hommes ont été équipiers, ndlr) mais j’espère pouvoir le battre bientôt, peut-être d’ici Noël".



Dans l’euphorie, Mertens n’oublie pas le collectif. "C’est une joie personnelle mais aussi pour l’équipe parce que le résultat de Naples passe toujours au premier plan. Il était important de revenir avec les trois points. C’est bon pour le moral".



Avec ce succès le Napoli, invaincu en trois rencontres, occupe la tête du groupe E devant Liverpool.