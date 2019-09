Mertens et sa célébration ambiguë… pour saluer un ami taximan en surpoids

Auteur d’un doublé samedi après-midi pour permettre au Napoli de battre la Sampdoria 2-0, Dries Mertens n’a pas fait parler de lui uniquement pour ses prouesses sur la pelouse. La célébration de 'Ciro Mertens' après le but du 1-0 a fait beaucoup jaser. Après l’avoir propulsé au fond des filets, le Diable rouge s’est emparé du ballon et l’a enfilé sous son t-shirt. Il s’est ensuite assis et a mimé une personne au volant.

On a initialement cru à une heureuse nouvelle en famille pour le Louvaniste mais celui-ci s’est rapidement expliqué sur son compte Instagram en commentant la photo de sa célébration. "Un match incroyable. La meilleure façon de commencer la saison au San Paolo. Je dédie mon goal à mon ami Dolly qui a le ventre comme un ballon."

Dolly n’est autre qu’un taximan napolitain, ami de Dries Mertens. Le mystère du volant mimé par Mertens est ainsi résolu. "Le prix pour la célébration la plus trompeuse revient à Mr. Mertens", a souri la compagne du Diable rouge Kat Kerkhofs qui n’est donc pas enceinte comme une première interprétation l’avait laissé croire.