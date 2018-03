Mertens et Naples bloqués par l'Inter, la Juventus nouveau leader

Le match au sommet de la 28e journée du championnat d'Italie s'est terminé dimanche par un match nul entre l'Inter Milan et Naples (0-0). Dries Mertens est sorti pour Arkadiusz Milik (87e). Ce résultat ne fait pas les affaires des deux clubs: Naples (70 points) est dépassé par la Juventus (71), qui joue son match de retard contre l'Atalanta mercredi, et l'Inter (52 points) reste 5e.

Comme il fallait s'y attendre, l'Inter a laissé la possession du ballon à Naples (65%). Solides en défense, les Milanais ont été secoués par les Napolitains, qui ont poussé surtout en seconde période. Mais Mertens et ses équipiers n'ont toutefois pas vraiment mis Samir Handanovic en difficulté. Par contre, Pepe Reina a été sauvé par son poteau sur une reprise de la tête de Milan Skiniar (48e). Peu après, Lorenzo Insigne a également eu une occasion mais son lob est passé à côté du but (67e). Mertens n'a pas très bien débuté même s'il a réussi à isoler José Callejon devant Handanovic (6e). Le Diable Rouge a commis plus d'erreurs que d'habitude dans la zone adverse. Il a notamment manqué son tir à la 70e alors qu'il s'était débarrassé de Skriniar, son garde du corps.

Aux Pays-Bas, Feyenoord a battu l'AZ Alkmaar avec Stein Wuytens au centre de la défense (2-1). Jean-Paul Boetius, ex-Genk (33e) et Nicolai Jorgensen (73e) ont inscrit les buts de la formation de Rotterdam et Wout Weghorst a réduit l'écart (90e+2, 2-1). Après 27 journées, Alkmaar (56 points) conserve la 3e place et Feyenoord, qui restait sur un double échec, est 5e (45 points).