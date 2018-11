Mertens et Nainggolan nommés pour être dans l'équipe de l'année en Serie A

Dries Mertens (Naples) et Radja Nainggolan (AS Rome/Inter Milan) figurent parmi les nommés pour figurer dans l'Équipe de l'année en Serie A, a indiqué lundi l'Association italienne des footballeurs (AIC). L'Équipe de l'année sera dévoilée lors du Gala de l'AIC le 3 décembre à Milan.

Radja Nainggolan se trouve dans une short list de six milieux de terrain en compagnie de Marek Hamsik (Naples), Jorginho (Naples), Miralem Pjanic (Juventus), Allan (Naples) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome).

La liste des attaquants nommés se compose, outre Mertens, de Mauro Icardi (Inter Milan), Edin Dzeko (AS Rome), Douglas Costa (Juventus), Paulo Dybala (Juventus) et Ciro Immobile (Lazio Rome).

Les nommés pour le poste de gardien sont Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Allison (AS Rome), Gianluigi Buffon (Juventus) et Samir Handanovic (Inter Milan). En défense, sont nommés Giorgio Chiellini (Juventus), Kostas Manolas (AS Rome), Kalilou Koulibaly (Naples), Stefan De Vrij (Lazio Rome), Joao Cancelo (Inter Milan), Milan Skriniar (Inter Milan), Alex Sandro (Juventus) et Aleksandar Kolarov (AS Rome).

Les prétendants au titre d'Entraîneur de l'année sont Simone Inzaghi (Lazio Rome), Eusebio Di Francesco (AS Rome), Massimiliano Allegri (Juventus) et Maurizio Sarri (Naples).

Dries Mertens est aussi nommé pour le but de l'année, grâce au goal qu'il a marqué face à la Lazio en novembre 2017.

Mertens et Nainggolan étaient déjà dans l'Équipe de l'année l'an dernier. Nainggolan l'avait aussi été en 2015 et 2016.

Ce sont les joueurs de Serie A, les entraîneurs, les arbitres, les journalistes ainsi que le sélectionneur et les anciens sélectionneurs de l'Italie qui participent à ce vote.