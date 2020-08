Mertens délivre deux assists et aide Naples à battre la Lazio

Dries Mertens a terminé la saison de Serie A avec huit assists à son actif. Le Diable rouge a en effet délivré deux passes décisives ce samedi lors de la dernière journée du championnat italien. Une prestation qui a permis au Napoli de battre la Lazio 3-1 et de conclure la saison à la 7e place avec 62 points.

Mertens, buteur 9 fois en 31 matches de Serie A, a participé à toute la rencontre. En début de match, il a glissé le ballon latéralement à son équipier Fabian Ruiz pour le but du 1-0 (9e). Ciro Immobile a ensuite égalisé (22e) pour s'offrir un 36e but en Serie A et égaler le record de Gonzalo Higuain.

En deuxième période, Naples a émergé grâce à un penalty de Lorenzo Insigne (54e) et à un but de Matteo Politano, superbement démarqué dans le rectangle par Dries Mertens (90e+2).