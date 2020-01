Mertens, blessé aux adducteurs, absent contre l'Inter Milan

0-2 : But de Dries Mertens - Saint-Marin - Belgique - 06/09/2019 Centre de Kevin De Bruyne et le ballon transperce la défense. Côté gauche, Chadli suit bien le mouvement et sur sa première touche de balle, passe en retrait à Mertens qui pousse le cuir au fond, sur sa première touche de balle également... C'est ce qu'on appelle un double changement payant !