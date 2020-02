Mal en point ces derniers temps, Naples et Dries Mertens sont sur la bonne voie. Le Diable Rouge a donné la victoire à Naples contre Cagliari, qui évoluaient sans Radja Nainggolan. Avec ce but, le 120e, Dries Mertens se rapproche du record du meilleur buteur du club, détenu par Marek Hamsik et ses 121 réalisations.

Avec cette victoire 0-1, Naples remonte à la 8e place au général.