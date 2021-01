Mercato : Mandzukic au Milan AC pour former un duo de "papys flingueurs" avec Ibrahimovic

Mario Mandzukic est tout proche de rejoindre l’AC Milan selon divers médias transalpins dont Sky Italia. L’attaquant croate a passé sa visite médicale ce lundi, il devrait parapher son contrat dans la foulée. Son association avec Zlatan Ibrahimovic pourrait être intéressante. Ce duo de "papys flingueurs" pourrait faire des ravages dans le Calcio.



Inspiré par la deuxième jeunesse d’Ibra, Milan est prêt à retenter le coup avec un autre attaquant largement trentenaire et qui a quitté l’Europe. Zlatan avait migré en MLS, le finaliste du dernier mondial évoluait lui à Al Duhail au Qatar l’année dernière. Le pari est tout de même un peu plus risqué qu’avec le Suédois. Mandzukic est sans club depuis juillet et n’a plus joué depuis mars 2020. Le rythme du haut niveau pourrait lui manquer.



L’AC a pris ses précautions puisqu’il n’a offert au Croate que six mois de contrat. Une option conditionnée par les résultats pourrait être levée.



Avec Zlatan (39 ans) et Mario (34 ans), les Rossoneri afficheront sans doute l’attaque la plus âgée de la Série A et même d’Europe… alors que l’AC est l’une des équipes les plus jeunes d’Italie.