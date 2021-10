Mercato janvier : Axel Witsel une des priorités de la Juventus cet hiver ?

Revenir à ses fondamentaux "Travail, abnégation, sacrifice, discipline", c’est l’objectif de la Juventus. Après une phase de folie des grandeurs et la période Cristiano Ronaldo pas franchement couronnées de succès, la Vieille Dame veut "renouer avec la crédibilité.

Un papier d’analyse de la situation Juventine dans le quotidien sportif spécialisé "La Gazetta Dello Sport", publié ce samedi, fait la lumière sur les objectifs à court et moyen termes du club. Et visiblement, Axel Witsel (Borussia Dortmund) fait partie des plans crédibles et à moyen terme du club.

"C’était un honneur et un plaisir d’avoir le plus grand joueur du monde" mais la Juventus doit prendre un nouveau tournant, plus proche de son ADN. Andrea Agnelli s’est exprimé longuement lors de l’assemblée des actionnaires du club turinois ce vendredi et il semblerait qu’il ne soit plus question d’achat de joueurs pour des sommes démesurées, ni de salaires trop lourds à porter. C’est dans cette optique que l’option Axel Witsel entrerait dans les plans.

Des noms comme ceux de Zakaria (Gladbach), Tchouaméni (Monaco), Vlahovic (Fiorentina) sont cités. Pour ce dernier et encore plus pour Tchouaméni, la concurrence s’annonce rude. En ce qui concerne Witsel et Zakaria, les options sont plus crédibles, d’autant que leur contrat se termine en juin dans leur club respectif.

La force du Belge est aussi sa faiblesse : il a 32 ans, bientôt 33 (en janvier). La plus grande partie de sa carrière est derrière lui, mais il n’a plus grand-chose à prouver, fort d’une sacrée expérience. Et il faut bien avouer qu’il s’agirait d’un défi plutôt alléchant pour le milieu de terrain des Diables rouges. Tout comme cela constituerait une opportunité pour le club italien, la valeur marchande du Belge étant actuellement estimée autour de 9 millions d'euros.

Alors après la Standard, Benfica, le Zenit Saint Petersbourg, le Tianjin Tianhai et le Borussia Dortmund, Witsel ajoutera-t-il la Juventus à son joli CV ? La réponse dans quelques semaines…