Convoité par Tottenham et l'Atletico Madrid dès l'été, il avait décidé en septembre de rester à Florence pour la saison. Plusieurs grands clubs, comme Manchester City et la Juve, mais aussi dorénavant le FC Barcelone et Arsenal, attendent devant la porte. Car malgré son attachement à la Viola, à laquelle il est encore lié jusqu'en juin 2023, le cinquième meilleur buteur européen de l'actuelle saison a choisi à l'automne de ne pas étendre son contrat.

A seulement 21 ans (il en aura 22 le 28 janvier), "DV9" affole les compteurs. Sur l'année 2021, le natif de Belgrade a claqué 33 buts en Serie A, égalant le record d'un certain Cristiano Ronaldo avec la Juventus Turin en 2020. De quoi attirer l'attention du top européen. Aux côtés du Norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund) et du Français Kylian Mbappé (PSG), Vlahovic est l'une des attractions principales du mercato, qui s'étend sur tout le mois de janvier.

Sa taille (1,90 m), sa puissance et son instinct de tueur devant le but ne sont pas sans rappeler un autre grand attaquant d'Italie : son idole Zlatan Ibrahimovic. Efficace des pieds comme de la tête. Décrit par son ancien entraîneur en U-21 Milan Ristic comme le plus grand talent qu'il ait vu émerger d'ex-Yougoslavie, le jeune attaquant est aussi devenu une pièce maîtresse de sa sélection. Il a marqué sept fois pour la Serbie (en 14 apparitions), qui s'est qualifiée pour sa première Coupe du Monde depuis 1998 et sera au Qatar cet hiver.

Vlahovic compte un certain Franck Ribéry parmi ses fans. L'ex-international français avait pris le jeune Dusan sous son aile quand les deux hommes évoluaient ensemble sous les couleurs de la Fio. "C'est un bon gars avec une très bonne mentalité", a assuré l'ancien du Bayern Munich, qui joue à la Salernitana depuis cette saison.

Un "bon gars" bientôt propulsé dans une grosse écurie ? A voir la trajectoire prise par sa carrière, ça ne saurait tarder. Reste à voir si l'opération sera actée en janvier ou durant l'été et, surtout, qui raflera la précieuse mise...