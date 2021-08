"Cristiano Ronaldo n’a jamais eu l’intention de quitter la Juventus. Il m’a dit qu’il resterait." Massimiliano Allegri a été très clair en conférence de presse samedi à la veille du premier match de la saison de Serie A de la Juventus, face à l’udinese dimanche (18h30).

"Ronaldo s’est toujours bien entraîné. Les rumeurs sur son avenir, je les ai lues seulement sur les journaux", a ajouté le coach de la Juventus, revenu à Turin après deux années sabbatiques.

En fin de contrat en juin prochain, Ronaldo avait été cité du côté du Real Madrid, de Manchester City et du PSG ces dernières semaines. Des rumeurs qu’il avait tenu à balayer. Le Portugais devrait d’ailleurs jouer dès ce dimanche malgré son absence jeudi lors du dernier test amical des Turinois. "Je l’ai laissé un peu au repos jeudi", a expliqué Allegri. "Mais il est disponible pour jouer. C’est une valeur ajoutée pour l’équipe. C’est un joueur qui garantit un certain nombre de buts. Il faudra travailler en équipe pour exalter ses qualités."

Allegri a également fait le point sur une autre star de son équipe, l'Argentin Paulo Dybala. "Les qualités de Dybala ne se discutent pas. Il s'est présenté avec l’envie de reconquérir la Juve. Ces deux dernières années, il n'a pas été à la hauteur de son potentiel. Je l'ai vu arriver avec une approche mentale différente."

Quatrième la saison dernière sous les ordres d'Andrea Pirlo, la Juventus veut retrouver la voie du Scudetto, elle qui avait raflé les 9 derniers titres avant le sacre de l'Inter la saison dernière. Allegri prévoit une lutte plutôt intense.

"Ce sera une saison très équilibrée. Il faudra être régulier, éviter les résultats en dent de scie. Il faudra tenir une bonne moyenne et garder une certaine vitesse de croisière. La Juve est-elle favorite? D’habitude, c’est le champion en titre qui est favori... Nous faisons partie des 6-7 équipes qui vont essayer de remporter le championnat."

Le coach de la Juventus s'est par ailleurs réjoui des progrès d'Aaron Ramsey devant la défense - "mais il doit courir un peu moins et ne pas se laisser embarquer" - ainsi que de l'arrivée de Manuel Locatelli. "Il n'est pas encore au top physiquement mais je suis content qu'il soit là. Il a beaucoup progressé!"