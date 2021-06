Mercato : Alvaro Morata prêté une saison de plus à la Juventus

Espagne - Suède : Le Résumé du match - Euro 2020 - Groupe E - 14/06/2021 L’Espagne n’est pas parvenue à faire sauter le verrou suédois et à concrétiser une nette domination lundi soir pour son entrée en lice dans l’Euro 2020 à Séville. La Roja dirigée par Luis Enrique a donc dû se contenter d’un triste 0-0 alors que la Suède a fait le dos rond sans prendre trop de risques et est même passée à côté du hold-up à deux reprises. Au classement du groupe E, Suède et Espagne (1 point) se placent dans le sillage de la Slovaquie (3 pts), victorieuse 1-2 face à la Pologne (0 pt) plus tôt.