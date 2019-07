Matthijs de Ligt veut "tout gagner" avec la Juventus

Le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, recruté par la Juventus pour 85,5 millions d'euros (commissions comprises), a expliqué vendredi à la presse avoir choisi Turin pour "tout gagner".

"Il y a trois compétitions où nous pouvons jouer (la victoire, ndlr), peut-être quatre avec la Supercoupe: le championnat, la Coupe d'Italie et la Ligue des champions. Nous voulons tout gagner, je pense que c'est le plus important", a déclaré en conférence de presse le nouveau N.4 de la Vieille Dame.

C'est cette soif de victoires et son admiration pour les grands défenseurs italiens qui ont fait pencher le jeune homme pour le maillot noir et blanc, alors qu'il était courtisé aussi par le Paris SG et le FC Barcelone.

L'intérêt exprimé par la star Cristiano Ronaldo n'a pas pesé, a assuré le jeune prodige de 19 ans. "Mais évidemment, c'était chouette que quelqu'un d'aussi grand que Cristiano Ronaldo me demande de rejoindre la Juventus. C'est un grand compliment".

L'arrivée du nouvel entraîneur Maurizio Sarri a été plus décisive: "J'ai entendu de bonnes histoires sur lui, la manière dont il joue, sa philosophie, son football technique, comment il prépare la ligne défensive... Evidemment, il a été une motivation importante pour moi pour venir".

La Juventus Turin a donné un coup de jeune à sa défense jeudi en recrutant pour 5 ans le jeune de Ligt, artisan de l'épopée de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, qui s'est arrêtée en demi-finale la saison dernière.

Phénomène de précocité, de Ligt a effectué ses débuts professionnels en septembre 2016 à l'âge de 16 ans et a porté le maillot "Oranje" de l'équipe nationale à seulement 17 ans en mars 2017, avant de devenir capitaine de l'Ajax à 19 ans.