Matthijs De Ligt risque de manquer les deux premiers mois de la saison

La saison de la Juventus a touché à sa fin vendredi dernier avec l'élimination de la 'Vieille Dame' en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Lyon. Les joueurs turinois vont donc pouvoir se reposer quelques jours avant de préparer la prochaine saison sous les ordres de leur nouveau coach Andrea Pirlo. Un début de championnat prévu le 19 septembre que Matthijs De Ligt va vraisemblablement manquer.

Le défenseur néerlandais va enfin pouvoir se faire opérer pour remédier aux récurrentes douleurs à l'épaule droite qu'il s'était luxée pour la première fois en novembre dernier. L'intervention chirurgicale aura lieu cette semaine, annonce la Gazzetta dello Sport qui évoque une absence d'environ trois mois. L'ancien défenseur de l'Ajax manquerait ainsi les deux premiers mois de la nouvelle saison.

Pendant son absence, la Juventus pourra tout de même compter sur une arrière-garde très solide avec le retour de Giorgio Chiellini et Merih Demiral qui seront deux solutions supplémentaires en plus de Leonardo Bonucci et Daniele Rugani.