Materazzi félicite CR7 à sa manière : "Bravo, c'est presque mieux que moi"

Le but de la tête de Cristiano Ronaldo face à la Sampdoria a été salué par l’ensemble des amateurs de football dès mercredi soir. Une détente impressionnante et un impact avec le ballon mesuré à 2m56. L’ancien défenseur de l’Italie et de l’Inter Marco Materazzi a lui aussi félicité le quintuple Ballon d’Or… à sa manière.

"Bravo Air CR7… c’est presque autant que moi. Félicitations pour le but", a écrit Materazzi sur son compte Instagram pour légender une photo de son but face à la République Tchèque en phase de poules du Mondial 2006. 'Matrix' avait alors sauté à 2m70 pour propulser le ballon au fond des filets, un geste qu’il avait répliqué prequ'à l'identique en finale face à la France pour égaliser à 1-1 lors du match qui deviendra, sans aucun doute, le plus emblématique de sa carrière.

On notera pour compléter cette provocation amusante qu’au-delà de la hauteur de l’impact avec le ballon, c’est le temps de suspension de Ronaldo (0.92 s) qui a rendu ce but remarquable.