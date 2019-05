Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus la saison prochaine

La Juventus a annoncé que Massimiliano Allegri ne sera plus son entraîneur l'année prochaine. L'homme de 51 ans était arrivé dans le club de Turin en 2014. Depuis, il a remporté le championnat cinq fois avec La Vieille Dame. Il a également remporté quarte Coupes d'Italie, deux Supercoupes. La Juventus a également atteint la finale de la Ligue des Champions à deux reprises avec Allegri à sa tête.

L’entraîneur donnera une conférence de presse demain, accompagné du président du club, Andrea Agnelli. Ils donneront probablement plus d'informations sur le départ d'Allegri. Et peut-être sur l'avenir du club. Qui succédera au technicien italien pour entraîner Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers l'an prochain? Nous aurons peut-être des éléments de réponse.