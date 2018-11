Massimiliano Allegri est le meilleur entraîneur de la saison 2017/2018 en Serie A

L'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a reçu lundi le trophée Panchina d'Oro 2017/2018 (Banc d'or) du meilleur entraîneur de Serie A, a annoncé la Fédération italienne de football (FIGC). Avec dix-sept voix, Il a devancé Maurizio Sarri (pour sa dernière saison avec Naples) et Simone Inzaghi (Lazio Rome), huit voix chacun.

La saison dernière, les Bianconeri ont remporté le championnat d'Italie devant Naples, la Coupe d'Italie contre l'AC Milan (4-0). Ils avaient par ailleurs été éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, contre lequel ils avaient perdu la finale lors de la saison 2016-2017.

C'est la quatrième fois qu'Allegri, en poste depuis juillet 2014 à la Juve, remporte ce prix, après l'avoir auparavant reçu avec la Vieille Dame en 2015 et 2017 et avec Cagliari en 2009.

"Je remercie tout le monde, mais surtout les joueurs", a réagi le lauréat à l'issue de la cérémonie qui se déroule traditionnellement à Coverciano, "car ce sont eux, et pas moi, qui gagnent les matches. J'ai vraiment beaucoup de chances de travailler avec un tel noyau, et avec ce staff. L'objectif est de remporter un huitème titre consécutif et si on a un peu de chance, la Ligue des Champions..."