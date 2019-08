Man U interrompt les négociations avec Dybala, le dossier Lukaku en stand-by

Paulo Dybala en échange de Romelu Lukaku. La piste semblait toute tracée pour voir débarquer le Diable rouge à Turin dans les prochains jours. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors que la Juventus et l’attaquant belge se sont rapidement entendus, le talentueux argentin et les Red Devils ne sont pas parvenus à s’accorder au point de pousser les Mancuniens à interrompre les négociations, annoncent la BBC et Sky Sports ce dimanche. Ceci n’exclut pas qu’elles pourraient reprendre.

Ce sont à ce stade les exigences de Dybala, tant financièrement qu’en termes de droit à l’image, poseraient problème. Mais au-delà des demandes contractuelles de 'la Joya', c’est surtout sa volonté de rejoindre Manchester United qui est en discussion. Dybala ne l’a pas vraiment caché : il souhaite rester à la Juve.

Lukaku, dont on attendait une arrivée imminente à la cour de Maurizio Sarri, reste donc en position d’attente.

Et l’Inter, qui était un temps en pole position, s’apprête à revenir à la charge. "On pensait que le transfert de Lukaku à l’Inter était conclu. Puis on a dit que c’était fait pour son arrivée à la Juve. La vérité c’est que si on ne trouve pas un accord avec le joueur et avec le club, si rien n’est signé, rien n’est officiel. On va voir ce qu’il va se passer. Le club travaille sur le mercato…", a déclaré le coach de l’Inter Antonio Conte après le match amical des Nerazzurri contre Tottenham dimanche.