Malgré un assist de Saelemaekers, L'AC Milan battu par Sassuolo - Serie A - 21/04/2021 L’AC Milan s’est incliné à domicile face à Sassuolo et peut sans doute dire adieu au titre. Alexis Saelemaekers a délivré un assist. Le Championnat est-il déjà joué et l’Inter fonce-t-il vers le titre ? On pourrait le croire, au vu du mauvais résultat enregistré par l’AC Milan. Alors qu’il n’avait perdu aucune de ses neuf rencontres précédentes face à Sassuolo (7 victoires), l’AC Milan s’est incliné mercredi dans un match comptant pour la 32e journée du championnat d’Italie. Les Milanisti ont ouvert la marque par Hakan Calhanoglu, sur un assist d’Alexis Saelemaekers (30e, 1-0) mais Giacomo Raspadori leur a signé un doublé (76e, 83e). Au classement, l’AC Milan reste 2e avec 66 points, à neuf unités de l’Inter Milan, qui se rend à La Spezia ce soir. Sassuolo (49 points) est 8e. Résumé de la rencontre : Sassuolo a pris plus de risques en début de rencontre que Milan et sur une talonnade de Filip Djuricic, Jeremie Boga a eu l’occasion de tirer à bout portant mais Gianluigi Donnarumma était bien en place (13e). Sassuolo s’est encore montré dangereux par Boga et surtout Domenico Berardi, qui a vu sa tentative déviée par Diogo Dalot (43e). Par contre, Milan a été plus réaliste et Saelemaekers a fait place vide pour Calhanoglu, qui a battu Andrea Consigli d’une volée du droit (30e, 1-0). A la reprise, Milan s’est fait plus incisif et Consigli a été alerté à plusieurs reprises notamment par Saelemaekers sur un tir à la limite de la surface (55e) et Calhanoglu (61e). Mais cette fois, la réussite a souri à Sassuolo avec Raspadori, qui a marqué de près sur un centre dévié de Jeremy Toljan (76e, 1-1). L'attaquant a remis le couvert d’un tir croisé après avoir sauté Fikayo Tomori (83e, 1-2). Saelemaekers a été remplacé à la 86e.