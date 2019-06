Malgré les plaintes de supporters milanais, le mythique San Siro sera bien détruit

Les jours du mythique stade de San Siro sont comptés. Les deux pensionnaires de la légendaire enceinte, l'AC et l'Inter Milan, vont en effet être relogés dans un écrin flambant neuf à l'horizon 2022. C'est ce qu'a annoncé lundi le président de l'AC, Milan Paolo Scaroni, en présence d'Alessandro Antonello, administrateur délégué de l'Inter, qui a confirmé l'accord conclu entre les deux clubs à ce propos.

La nouvelle arène lombarde, dont le coût est évalué à 700 millions d'euros, ne pourra contenir "que" 60.000 spectateurs.

Inauguré en 1926, le stade Giuseppe-Meazza, de son vrai nom, est actuellement le plus grand de toute l'Italie, avec une capacité de 80.000 spectateurs.

Sa disparition était évoquée depuis plusieurs mois, malgré les plaintes de plusieurs groupes de supporters.

Le nouveau stade qui sera bâti au même endroit, ou presque, accueillerait les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de 2026, dont Milan/Cortina et Stockholm/Are sont les candidates à l'organisation.

Les deux villes doivent être départagées ce lundi soir à Lausanne par le Comité international olympique (CIO).

L'Inter était dans un premier temps partisan d'une rénovation de San Siro, mais a finalement accepté de souscrire à un nouveau projet commun avec l'AC, qui avait déjà commencé à établir les premiers plans du nouveau stade dès 2015.

Le club nerazzurri de Radja Nainggolan n'évolue à Meazza que depuis 1947.

"Tout se passe comme prévu", a déclaré Scaroni. "Nous allons faire un nouveau San Siro à côté de l'ancien, dans le même secteur. L'enceinte actuelle sera détruite, il y aura de nouveaux bâtiments à la place."

Le projet a déjà été approuvé par les autorités milanaises. Il est calqué sur le Metlife Stadium, commun aux New York Giants et aux New York Jets, dans la NFL américaine.