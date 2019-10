Magnifique but de Romelu Lukaku, qui enchaîne et marque à nouveau pour l'Inter

Romelu Lukaku, remplacé à la 87e minute, a inscrit son septième but de la saison lors de la victoire de l'Inter Milan à Brescia en match avancé de la 10e journée de Serie A mardi soir en Italie. Les Interistes reprennent provisoirement la tête du classement devant la Juventus.

Face à une équipe de Brescia en difficulté au classement, l'Inter ne manquait pas son début de match et prenait les commandes via l'Argentin Lautaro Martinez (23e). En deuxième période, Romelu Lukaku, sur une frappe puissante à l'entrée du grand rectangle, plantait son septième but de la saison en Serie A pour assurer le succès milanais (63e) malgré le but contre son camp de Skriniar (76e). L'Inter s'empare provisoirement de la première place en attendant le match de la Juventus contre la Genoa ce mercredi.