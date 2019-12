Lukaku : "Un des titres les plus stupides que j'ai vu dans ma carrière"

Le journal italien "Corriere dello Sport" a créé la polémique ce jeudi avec sa Une présentant des photos de Romelu Lukaku (Inter Milan) et Chris Smalling (AS Rome), avec la mention 'Black Friday', censée préfacer le duel entre l’Inter et la Roma, qui ouvrira vendredi la 15e journée de Serie A.

La Une a fait la polémique toute la journée. C’est au tour de Romelu Lukaku de donner son avis. Et le Diable Rouge a eu raison de réagir à ce fléau : "Au lieu de se concentrer sur le match entre deux équipes, le journal vient avec le plus stupide des titres que j’ai vu dans ma carrière. Les journalistes de la Corriere dello Sport devraient penser à faire un meilleur travail. Merci à tous les fans et aux autres journalistes pour le soutien. Nous sommes impatients de voir le match de demain."

Ce vendredi l’Inter Milan reçoit l’AS Roma dans le cadre de la 15e journée de championnat. Avec 12 victoires, l’Inter est première au général, un point devant la Juventus.

Depuis son arrivée en Italie l’été dernier, Romelu Lukaku s’est retrouvé mêlé à plusieurs affaires de racisme bien malgré lui. Il donne la meilleure des réponses à ces actes inacceptable sur le terrain (onze buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues).