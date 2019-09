Lukaku sur le racisme : "Les joueurs doivent s'unir pour garder ce sport propre et agréable pour tous"

Victime de cris de singe à Cagliari ce dimanche soir, Romelu Lukaku a réagi sur son compte Instagram.



Le nouvel attaquant de l’Inter commence par un constat : malheureusement, il n’est pas le premier à subir ce genre d’insultes. "Beaucoup de joueurs ont souffert d’abus racistes ces derniers mois. J’en ai été victime hier soir. Le football est un jeu dont tout le monde doit profiter et nous ne devrions accepter aucune forme de discrimination qui pourrait faire honte à notre sport. J’espère que les fédérations de football du monde entier vont réagir fermement à tous les cas de discrimination."



"Les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook,…) doivent mieux travailler comme les clubs de football parce que tous les jours on voit au moins un commentaire en dessous d’un post sur une personne de couleur. Nous le disons depuis des années et il n’y a toujours pas d’action", poursuit-il.



"Mesdames et Messieurs nous sommes en 2019, au lieu d’aller de l’avant nous reculons. Et j’espère que les joueurs doivent s’unir et prendre position sur ce sujet pour garder ce sport propre et agréable pour tous", conclut Lukaku.