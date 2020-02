Lukaku n'a jamais été aussi efficace devant le but

Romelu Lukaku est en train de faire parler la poudre en Serie A. Avant même de jouer et de marquer dans le derby milanais dimanche, le Diable rouge était devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 20 buts avec l'Inter. Les observateurs disent qu'il s'est amélioré sous les ordres d'Antonio Conte. Une impression qui est confirmée par les chiffres et pas seulement ceux de ses statistiques de buts.

Partout où il est passé que ce soit à West Bromwich, à Everton ou Manchester United, 'Big Rom' a toujours trouvé la voie du but très régulièrement. Ce qui change d'année en année, c'est le pourcentage de conversion de ses tentatives vers le goal. WhoScored.com a regardé ces chiffres de plus près et il s'avère que Lukaku n'a jamais été aussi efficace.

L'avant-centre de l'Inter a transformé 25% de ses frappes au but cette saison pour atteindre un total de 21 buts. C'est mieux qu'en 2016-2017 lorsqu'il avait converti 22,7% de ses tentatives et marqué 25 buts, un total qu'il devrait largement dépasser d'ici la fin de saison.

Nombre de buts et efficacité ne vont pas forcément ensemble. Prenons par exemple, les statistiques de la saison dernière, sa 2e à Manchester United. Lukaku n'a marqué que 15 buts, le total le plus faible depuis le début de sa carrière (période à Chelsea exclue). Pourtant, il affiche un pourcentage d'efficacité de 21,8%. A l'inverse, lors de sa saison la plus prolifique (27 buts), le Diable rouge affichait un pourcentage d'efficacité plus faible (18,6%)