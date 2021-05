Lukaku, Eriksen, Barella, Hakimi, Handanovic : 5 joueurs-clés du sacre de l'Inter

Voulu par Antonio Conte à son arrivée à l'Inter en 2019, Lukaku s'est épanoui avec l'entraîneur et forme avec l'Argentin Lautaro Martinez, 23 ans (15 buts), l'un des duos offensifs les plus efficaces en Europe.

Avec 21 buts, l'international belge de 27 ans a souvent débloqué les situations et pris une importance toujours plus importante dans cette équipe.

"Big Rom" est depuis deux saisons l'arme numéro un de l'Inter, à la fois une "montagne" de muscles très difficile à bouger dos au but et une flèche ultra-rapide une fois lancé dans l'espace.

Lui aussi a grandi lors de sa deuxième saison sous la tunique nerazzurra.

L'international italien de 24 ans, aux allures d'étudiant sage, s'affirme comme la meilleure rampe de lancement de l'Inter, un métronome dont dépend souvent le rythme de l'équipe. Travailleur et élégant, il est l'un des joueurs indispensables.

Son entente avec Achraf Hakimi, l'homme du couloir droit, a été l'une des grandes satisfactions de la saison. Le sélectionneur italien Roberto Mancini en profite aussi et lui accorde une confiance de plus en plus grande dans la Nazionale.