Lukaku "dit non à Pep" : il n'y a que l'Inter dans l'avenir proche de Big Rom selon La Gazzetta dello Sport

Entre les soucis financiers et la volonté de recentrer ses activités de l’actionnaire majoritaire du club et des performances de très haut niveau, l’avenir de Romelu Lukaku chez les Nerazzuri pouvait sembler incertain. Pas pour le principal intéressé visiblement. Le Diable rouge a bien l’intention de rester à l’Inter au point de refuser des propositions alléchantes qui viennent d’Angleterre. "Lukaku dit non à Pep", titre La Gazzetta dello Sport samedi matin en centrant une nouvelle fois sa Une sur l’avant-centre Belge.

Plus qu’un refus de rentrer à Manchester - côté City - à la cour de Guardiola, il s’agirait ici d’un refus pur et dur de bouger de Milan et même d’envisager de le faire.

Le quotidien sportif le plus lu d’Italie fonde son gros titre sur des rumeurs provenant d’Angleterre. "City avait lancé un coup de sonde l’été dernier pour voir si c’était possible. L’Inter n’a jamais ouvert la porte à un transfert et le joueur non plus. Pep Guardiola cherche un avant-centre pour la saison prochaine (NDLR : ce n’est pas un mystère vu qu’Agüero est en fin de contrat) et Lukaku, Haaland et Kane sont sur sa short-list. Ces dernières semaines, le club a encore pris des informations pour Lukaku."

