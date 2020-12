Lukaku : "Depuis un an et demi, je joue le meilleur football de ma carrière"

L’Inter a une nouvelle fois pu compter sur un tout grand Romelu Lukaku pour se tirer d’affaire et garder des chances de qualifications mardi soir face à Mönchengladbach.

Auteur d’un doublé et impliqué dans l’action du premier but, le Diable rouge a permis aux siens de s’imposer 2-3 et d’éviter une élimination prématurée.

Décrit comme un joueur indispensable aux 'Nerazzurri' devant les caméras de Sky Sport Italia après la rencontre, 'Big Rom' a préféré la jouer modeste. "Je ne suis seulement qu’un joueur parmi les 25 autres. Je ne suis là que depuis l’année dernière. Il y a d’autres joueurs importants avec plus d’expérience que moi. Ma motivation, c’est juste de travailler pour aider l’équipe à obtenir des résultats. Je travaille tous les jours pour cela."

Dans un Italien parfait, le Diable rouge a ensuite exprimé son bonheur de jouer avec les 'ragazzi' qui l’on fait grandir beaucoup. "Cette dernière année et demie, j’ai joué le meilleur football de ma carrière. Et je dois remercier toute l’équipe pour cela."

Lukaku a enfin insisté sur l’importance de rester concentré sur les prochains objectifs. "On grandit, oui. Mais à 3-1 on doit absolument tuer le match. On a eu de la chance que leur troisième but ait été annulé. Il ne faut pas être négatif quand les résultats ne suivent pas. On doit encore grandir mais j'espère que cette victoire va donner de la force pour le futur.