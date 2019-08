Lukaku : "Beaucoup jouaient mal à Man United, mais il fallait un coupable"

Samedi, la Serie A débutera avec une chasse au titre de la Juventus Turin. Naples et l’Inter Milan sont notamment en embuscade. Du côté des Interistes, on a misé sur Romelu Lukaku pour alimenter le marquoir.

"Les entrainements sont chauds en Italie. C’est différent de l’Angleterre, où il y a beaucoup de travail… mais ici, on travaille vraiment ! La ville est bien, mais je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu pour aider l’équipe à atteindre quelque chose", a récemment détaillé le gaucher belge de 26 ans.

A cinq jours de son premier match officiel, contre Lecce, Big Rom a accordé une nouvelle interview. Un thème principal : son départ de Manchester United. "On racontait beaucoup de choses sur moi : le club veut me vendre, l’entraineur ne veut plus de moi, etc. J’attendais un démenti des Mancuniens… il n’est jamais arrivé. Nous avons discuté et j’ai précisé que c’était mieux de se séparer. Vous savez, je n’étais pas le seul à mal jouer à United. Beaucoup jouaient mal, mais il fallait un coupable. Ca revenait toujours sur ma tête, sur celle de Pogba ou d’Alexis Sanchez", a énuméré l’attaquant belge, d'après des propos retranscris par Le Soir.