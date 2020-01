Lukaku à l'assist, Handanovic sauve un penalty : l'Inter prend un bon point contre l'Atalanta

Le choc entre l’Inter et l’Atalanta s’est soldé par un partage 1-1 samedi soir lors de la 19e journée de Serie A. Un bon résultat pour l’Inter compte tenu de la pression exercée par les Bergamasques durant la rencontre et du penalty manqué par Luis Muriel à la 88e minute.

Auteurs d’un départ en boulet de canon, les ‘Interistes’ ont mis l’Atalanta aux cordes dans les premières minutes. Après 24 secondes de jeu seulement, Romelu Lukaku a fait trembler le poteau. Trois minutes plus tard, on retrouvait le Diable rouge dans le rôle de passeur décisif pour offrir le but du 1-0 à Lautaro Martinez sur un très bel ‘une-deux’(4e). C’est le 4e assist de la saison de Lukaku, le 2e en Serie A.

Le bon moment de l’Inter s’est conclu à la 23e minute lorsque Toloi a sauvé sur la ligne une tentative de Lautaro.

C’est ensuite l’Atalanta qui a pris le contrôle du match. D’abord timidement en fin de première période avec notamment un penalty réclamé pour une faute sur Toloi. Ensuite de manière plus autoritaire avec une deuxième période dominée de la tête et des épaules. La meilleure attaque de Serie A (10 buts lors des deux derniers matches) a cependant eu des difficultés à se procurer des occasions franches face à la meilleure défense du championnat.

Un poteau de Ruslan Malinovskyi (55e), monté juste après la pause, a précédé de vingt minutes l’égalisation signée Robin Gosens (75e). Les Bergamasques ont même failli prendre les trois points en fin de match mais un sublime arrêt de Samir Handanovic a empêché Muriel d’égaliser.

Au classement, l’Inter est en tête avec 46 points avant le choc entre la Juventus (45 pts) et la Roma (35 pts) dimanche soir. L’Atalanta – qui a fait monter Timothy Castagne dans les arrêts de jeu – est quant à elle 5e avec 35 points.